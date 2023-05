Bulgaarse auteur Georgi Gospodinov wint prestigieuze Booker Prize

De Bulgaarse auteur Georgi Gospodinov heeft samen met vertaler Angela Rodel de prestigieuze International Booker Prize gewonnen voor zijn roman Time Shelter (Schuilplaats voor andere tijden).

De Britse prijs is bedoeld voor auteurs van over de hele wereld van wie het boek in het Engels is vertaald. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 50.000 pond (bijna 58.000 euro), dat wordt verdeeld tussen schrijver en vertaler.

Het boek gaat over een ziekenhuis waar mensen met de ziekte van Alzheimer hun verleden tot in het kleinste detail kunnen herbeleven. Het doel daarvan is het geheugen van de patiënten te reactiveren. Maar er komen steeds meer gezonde mensen op af die in de behandeling een uitweg hopen te vinden voor het hectische moderne leven.

Gospodinov is een internationaal geprezen Bulgaarse auteur. Zijn werken zijn vertaald in 25 talen. "Deze prijs is een aanmoediging voor auteurs uit de Balkan, die vaak buiten de Engelssprekende aandacht vallen", reageerde hij.