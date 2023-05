Peter Pannekoek ziet zichzelf niet als de beste komiek van zijn generatie

Peter Pannekoek is het er niet mee eens dat André van Duin hem de beste komiek van zijn generatie noemt. De cabaretier heeft het gevoel dat hij "harder moet trainen" dan zijn collega's om een goed programma neer te zetten.

"Daar ben ik het totaal niet mee eens", zegt de 36-jarige Pannekoek in Veronica Superguide over Van Duins uitspraak.

"Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat het qua populariteit belachelijk goed gaat", vervolgt hij. "Maar iemand als Daniël Arends, die emotioneel hoogbegaafd is en in twee zinnen het karakter van een bepaald type mens helemaal kan fileren, daar kijk ik met enorme bewondering naar."

Pannekoek zegt alleen collega's te zien die hij veel beter vindt. "De authenticiteit van Patrick Laureij, de intelligentie van Tim Fransen of de theaterconcepten van Micha Wertheim", noemt hij als voorbeelden. Ook is hij onder de indruk van Ronald Goedemondt, die "zo ongelofelijk grapdicht is en goed kan spelen". "Soms denk ik: wat ben ik toch een heerlijke valsspeler dat het zo ontzettend goed met mij gaat."

De cabaretier vreest dat het gauw voorbij zal zijn als hij zichzelf goed gaat vinden. "Neem DNA, de voorstelling die ik nu heb gemaakt. Daar ben ik best trots op. Het is het beste naar mijn kunnen. Maar daarbij heb ik wel het idee: ik moet net wat harder trainen dan de rest. Dat is voor mij een goede instelling die ik moet hebben. Twijfel is mijn motor."