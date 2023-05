Rijksmuseum ontvangt anonieme donatie van 12,5 miljoen euro voor beeldentuin

Delen via E-mail

Het Rijksmuseum heeft een donatie van 12,5 miljoen euro ontvangen van een particuliere schenker. Daarmee kan het museum de komende tien jaar doorgaan met de beeldententoonstellingen in de vrij toegankelijke tuinen.

Het bedrag is de grootste particuliere geldschenking ooit aan het museum in Amsterdam, dat voor een derde van zijn inkomsten afhankelijk is van partners, fondsen en donaties.