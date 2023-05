Britse schrijver Martin Amis op 73-jarige leeftijd overleden

De Britse schrijver Martin Amis is vrijdag op 73-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Lake Worth in de Amerikaanse staat Florida. Zijn vrouw, auteur Isabel Fonseca, bevestigt aan The New York Times dat hij aan de gevolgen van slokdarmkanker is gestorven.

Amis werd in 1949 geboren in Oxford. Toen hij bij The Times Literary Supplement werkte, debuteerde hij met The Rachel Papers (1973). Hij schreef in totaal vijftien romans. De laatste was Inside Story (2020).

Amis gold als een van de belangrijkste Britse schrijvers van zijn generatie. In tegenstelling tot zijn vader won hij nooit de prestigieuze Booker Prize, maar haalde hij wel de shortlist met Time's Arrow (De pijl van de tijd) uit 1991.

Zijn vader, Kingsley Amis, was ook een beroemde auteur. Hij maakte deel uit van de Angry Young Men, een groep Britse schrijvers in de jaren vijftig die zich afzette tegen de gevestigde orde.