Schrijver Salman Rushdie verschijnt voor het eerst in openbaar na aanslag

De Brits-Amerikaanse schrijver Salman Rushdie is voor het eerst weer in het openbaar verschenen nadat hij negen maanden geleden werd aangevallen met een mes. Hij was donderdag aanwezig bij een gala van schrijversorganisatie PEN America in New York, waar hij een ereprijs in ontvangst nam.

De komst van de schrijver van Indiase afkomst was onaangekondigd. In een toespraak benadrukte Rushdie dat het beschermen van de vrije meningsuiting belangrijker is dan ooit. "Terrorisme mag ons niet terroriseren", zei hij. "Geweld mag ons niet afschrikken. De strijd gaat door."

De schrijver werd op 12 augustus 2022 aangevallen toen hij een lezing gaf bij het Chautauqua Institution in New York. Hij raakte zwaargewond door messteken in zijn gezicht, nek en buik en lag twee dagen aan de beademing. Rushdie werd blind aan zijn rechteroog en kan een hand niet meer gebruiken.

De 75-jarige Rushdie is vooral bekend van zijn omstreden roman De duivelsverzen. Het werk leidde tot enorme woede onder moslims. Zij vonden dat Rushdie de profeet Mohammed had beledigd, omdat de profeet in het boek menselijke zwakheden heeft. Na de publicatie volgden talloze doodsbedreigingen en verschillende moordpogingen op de schrijver.