Tony Awards gaan ondanks schrijversstaking door in aangepaste vorm

De uitreiking van de Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen, gaat dit jaar ondanks de grote schrijversstaking door. Schrijversvakbond WGA en de Tony-organisatie hebben maandag een akkoord bereikt.

Wel wil de vakbond dat de organisatie zich aan een aantal afspraken houdt. Wat die afspraken zijn, is niet bekendgemaakt. Ingewijden melden aan The New York Times dat het een aangepaste show wordt.