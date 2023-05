Christie's veilt twee herontdekte Rembrandts, werken eerst te zien in Amsterdam

Delen via E-mail

Twee herontdekte, aan Rembrandt toegeschreven portretten van een echtpaar gaan bij Christie's onder de hamer. Het Engelse veilinghuis verkoopt de kleine, ovale portretten op 6 juli in Londen. De schilderijen zijn van 21 tot 24 juni nog in Amsterdam te zien.

De kunstwerken uit 1635 zijn altijd in particuliere handen geweest. In 1824 gingen de schilderijen ook al bij Christie's onder de hamer. Daarna zaten de portretten bijna twee eeuwen lang in een Britse privécollectie.