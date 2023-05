Broadway voor het eerst in 43 jaar zonder musical van Andrew Lloyd Webber

De nieuwe musical (Bad) Cinderella van Andrew Lloyd Webber stopt vanwege tegenvallende bezoekcijfers al na vier maanden. Daardoor zal er na 43 jaar geen voorstelling meer op Broadway te zien zijn die is geschreven door de musicalicoon.

Er is nog nooit een componist geweest van wie zo lang achter elkaar een musical op Broadway te zien was. In 1979 ging Webbers voorstelling Evita in première. The Phantom of the Opera was vanaf 1986 onafgebroken op Broadway te zien. Aan deze reeks kwam na 35 jaar een einde.