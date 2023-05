Rijksmuseum is laatste weekend van Vermeer-tentoonstelling ook 's nachts open

Delen via E-mail

Het Rijksmuseum stelt opnieuw extra tickets beschikbaar voor de populaire Vermeer-tentoonstelling. In het laatste weekend, op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni, zet het museum de deuren tot 2.00 uur open. "Hierdoor krijgen ruim 2.600 mensen nog een allerlaatste kans de tentoonstelling te zien", meldt het museum woensdag.

Niet eerder waren er zoveel werken van de zeventiende- eeuwse meester bij elkaar te zien: 28 van de circa 37 schilderijen zijn vanuit de hele wereld overgekomen. Ook hangen er zeven werken die niet eerder in Nederland zijn getoond.

De tentoonstelling is ontzettend populair. Toen de kaartverkoop net was geopend, zorgde dit voor een stormloop op de kaarten. De website van het Rijksmuseum was hierdoor zelfs enige tijd uit de lucht.