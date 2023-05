De Dijk-zanger Huub van der Lubbe speelt voor het eerst in een musical

Zanger Huub van der Lubbe zal volgend seizoen voor het eerst in zijn carrière in een musical spelen. De voormalige voorman van De Dijk vertolkt vanaf het najaar de hoofdrol in de musical De man van La Mancha.

De voorstelling, gebaseerd op het gelijknamige wereldberoemde boek van Miguel de Cervantes, speelt zich af in een gevangenis in het Sevilla van de zestiende eeuw. Dichter Cervantes (gespeeld door Van der Lubbe) wordt met zijn medewerker in de kerker geworpen tussen armlastige gevangenen. Cervantes brengt in de cel het verhaal van de idealist Don Quichot tot leven. De dichter speelt een edelman die te veel ridderromans heeft gelezen en eropuit trekt om grootse daden te verrichten.

"Ik zag De man van La Mancha toen ik zestien was", vertelt Van der Lubbe. "Het is de beste musical die ik ooit gezien heb. Na De Dijk wilde ik iets heel anders doen. Toen ze me belden me voor de rol van Don Quichot, hoefde ik daar niet lang over na te denken!"

Andere grote rollen in de musical worden gespeeld door Dragan Bakema, Lucretia van der Vloot, Stefan Rokebrand en Doris Baaten.