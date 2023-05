Nieuwe musical Pietje Bell vanaf het najaar op de planken

De musical Pietje Bell en de Bende van de Zwarte Hand is vanaf oktober in de theaters te zien. De voorstelling is een nieuwe versie van het bekende verhaal van de Rotterdamse schrijver Chris van Abkoude. Voor het eerst speelt een meisje de rol van Pietje.

De musical draait om Pietje Bell, die met haar avonturen de hele stad op stelten zet. Haar gedrag is meester Geelman en tante Cato een doorn in het oog. Als een rijke zakenman besluit een wijk te slopen voor de bouw van een groot hotel, komt Pietje in opstand. Samen met haar vrienden richt ze de Bende van de Zwarte Hand op en organiseert ze een circusvoorstelling om geld in te zamelen.

"Niet alleen is Pietje Bell een vermakelijke voorstelling voor het hele gezin, het is ook een belangrijke boodschap over vriendschap en opkomen voor wat juist is", vertelt regisseur Bruun Kuijt. "We zijn verheugd om het Nederlandse publiek deze nieuwe interpretatie van een tijdloos verhaal te presenteren en we kunnen niet wachten om iedereen te laten genieten van de avonturen van Pietje Bell en de Bende van de Zwarte Hand."