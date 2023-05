Erik Dijkstra onderzoekt in nieuw programma de herkomst van gestolen kunst

Presentator Erik Dijkstra onderzoekt in een nieuw BNNVARA-programma de herkomst van kunstvoorwerpen die onder dubieuze omstandigheden in westerse landen zijn terechtgekomen. In iedere aflevering van Roofkunst staat een kunstobject centraal dat momenteel in een Europees museum ligt.

In de eerste aflevering reist Dijkstra naar Indonesië en verdiept hij zich in het verhaal achter de diamant van Banjarmasin. Nederlandse troepen namen de waardevolle steen in 1859 als oorlogsbuit mee, nadat ze met geweld de stad hadden veroverd. De diamant is nu onderdeel van de vaste collectie van het Rijksmuseum.

In Indonesië spreekt Dijkstra met mogelijke erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaren. Ook stelt hij de vraag waarom Nederland de diamant niet teruggeeft. "Roofkunst gaat niet alleen over het teruggeven van kunst, het gaat ook over de krampachtige manier waarop wij omgaan met ons koloniale verleden. Dat maakt deze serie urgenter dan ooit", zegt Dijkstra.

Een ander voorwerp in de serie is de verenkroon van de Azteekse leider Moctezuma uit Mexico, die op dit moment in Wenen te bewonderen is. Een levensgroot ijzeren beeld van de god Gou uit Benin komt ook in het programma aan bod. Dat object is nu in het Louvre in Parijs te zien.