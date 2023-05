Anjet Daanje wint Libris Literatuur Prijs met Het lied van ooievaar en dromedaris

Delen via E-mail

Anjet Daanje heeft de Libris Literatuur Prijs 2023 gewonnen met haar roman Het lied van ooievaar en dromedaris. Juryvoorzitter Beatrice de Graaf maakte de winnaar maandagavond bekend op het feestelijke diner in Felix Meritis in Amsterdam.

Volgens de vijfkoppige jury omvat Het lied van ooievaar en dromedaris "alles wat excellente literatuur te bieden heeft". "Prachtige natuurbeschrijvingen, fraai gecomponeerde zinnen, eigenzinnige zinsconstructies, romantische poëzie en een betekenisvolle inhoud. Het is een roman van de buitencategorie die hart en hoofd beroert. En die via de verbeelding betekenis geeft aan de mysterieuze cyclus van leven en dood."

De jury las 236 boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen, in verschillende stijlen. Uit deze longlist selecteerden de juryleden een shortlist met zes titels die hen "raakten" en die zij "niet zomaar naast zich neer konden leggen". "Het is een shortlist die niet alleen de zeggingskracht en de schoonheid, maar ook de magie van literatuur tot uitdrukking brengt", aldus de jury.