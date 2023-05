Onderzoek onthult meer details van overgeschilderde man op Vermeer-schilderij

Door nieuwe technieken zijn nu meer details van een overgeschilderde man op het schilderij Slapend meisje bekend. De figuur op het werk van Johannes Vermeer is misschien een kunstschilder. Mogelijk is het een afbeelding van de maker zelf.

Medewerkers van The Metropolitan Museum of Art in New York hebben de figuur met apparatuur onderzocht. Volgens The Art Newspaper lijkt de man op het schilderij met een kwast naar een schildersezel te reiken. De ezel is mogelijk later veranderd in een raamkozijn.