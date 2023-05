Rick Engelkes krijgt extra tijd om te reageren op terugbetaling coronasteun

Het productiebedrijf van Rick Engelkes krijgt vier weken extra om te reageren op het besluit dat hij de Staat 3,7 miljoen euro aan coronasteun moet terugbetalen.

Een maand geleden meldde het Noordholland Dagblad dat het bedrijf van Engelkes een deel van de ontvangen coronasteun moet terugbetalen. De musicalproducent had in eerste instantie vier weken de tijd om op het besluit te reageren, maar hij heeft nu dus vier weken extra gekregen.

Het productiebedrijf ontving in totaal 4.392.780 euro aan coronasteun. De financiële steun was bedoeld om de culturele sector te helpen toen voorstellingen en concerten niet konden doorgaan door de coronamaatregelen.

Uit onderzoek van het Noordhollands Dagblad is gebleken dat de voorstelling van Engelkes nooit is gespeeld of gerepeteerd. Daarnaast zou speciaal voor de musical een nieuw theater worden gebouwd in Delft. Maar na wat grondwerkzaamheden is de bouw stilgelegd.