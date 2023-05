Wereldberoemd kunstwerk met banaan weer opgegeten door museumbezoeker

Een banaan die onderdeel is van een wereldberoemde kunstinstallatie, is tijdens een tentoonstelling in Zuid-Korea opgegeten door een bezoeker. In 2019 verdween het bekende werk ook al gedeeltelijk in iemands maag.

Het beroemde kunstwerk Comedian bestaat uit een banaan die met ducttape aan de muur is geplakt. Het werd in 2019 gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. Het concept van het kunstwerk werd in december 2019 voor 120.000 dollar verkocht op de kunstbeurs Art Basel Miami Beach. De banaan werd toen ook al opgegeten, door een Amerikaanse kunstenaar.

Dit keer verdween de banaan in de maag van een kunststudent aan de Nationale Universiteit van Seoel. Hij bezocht afgelopen donderdag de tentoonstelling van het Leeum Museum of Art in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Volgens het museum verklaarde de student dat hij simpelweg honger had, meldt CNN.

Nadat de student de banaan had opgegeten, plakte hij de schil weer aan de muur. Volgen diverse media onderneemt het museum geen verdere stappen tegen de student. Cattelan is op de hoogte gesteld van het incident, maar heeft nog niet gereageerd.

Het museum heeft de banaan vervangen door een nieuwe exemplaar. De banaan wordt sowieso elke twee tot drie dagen vervangen, omdat hij anders bruin wordt. Het kunstwerk vereist een verse, gele banaan. Comedian wordt tot halverwege juli getoond in Seoel.