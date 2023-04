Patrick Stewart brengt in oktober zijn memoires uit

Star Trek-acteur Patrick Stewart brengt in het najaar zijn memoires uit. Zijn boek Making It So verschijnt op 3 oktober.

De 82-jarige Stewart heeft via Instagram de cover van zijn boek gedeeld. De titel is een verwijzing naar een uitspraak van zijn iconische Star Trek-personage Jean-Luc Picard. "Make it so (regel het, red.)", zei Picard vaak in de serie Star Trek: The Next Generation.

In het boek beschrijft Stewart zijn leven vanaf zijn jeugd in Yorkshire tot aan zijn grote beroemdheid in Hollywood. Naast Picard in Star Trek speelde hij ook Charles Xavier in de X-Men-filmreeks.

"Mijn leven herbeleven vanaf mijn vroegste herinneringen tot aan het heden is een verhelderende reis voor me geweest", schrijft Stewart. "Ik hoop dat jullie het leuk zullen vinden om het boek komende herfst te lezen." De Britse acteur heeft ook het audioboek van Making It So ingesproken.