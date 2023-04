Reacties op overlijden Paul van Vliet (87): 'Meester van de taal en timing'

Paul van Vliet is dinsdagavond op 87-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Den Haag. Een greep uit de reacties op het overlijden van de cabaretier.

Youp van 't Hek herinnert zich Van Vliet als een "aardige en soepele collega" met wie hij "dik bevriend" was. "In mijn vak heb je veel ego's, maar dat was bij hem verre van aanwezig", zegt hij in een reactie tegen het ANP. "Hij had een heel eigen stem en was ook eigenzinnig."

"Dag lieve, slimme, gulle, beschaafde, begaafde Paul", schrijft Claudia de Breij op Instagram. Ze bedankt Van Vliet "voor alles".

"Je inspiratie. Je ruimhartige adviezen. Je open houding, een jongen van 87. Het zingen. Het schrijven. Je brieven. Je voicemailberichten die zo vaak eindigden met de woorden 'blijf sterk' (met die stem van jou). Dat helpt écht. Hielp echt. Dag lieve Paul!"

'Je was als een vader voor me'

"Meester van de taal en timing." Zo herinnert premier Mark Rutte zich cabaretier Van Vliet. "De man met de mooiste stem van Den Haag en heel Nederland, is overleden na een leven lang 'leuke dingen voor de mensen'", schrijft hij op Twitter. "Ik wens zijn nabestaanden veel sterkte."

Collega-cabaretier Peter Pannekoek vond Van Vliet een "ontzettend lieve man", schrijft hij op Twitter. "We stonden ooit in de coulissen en ik zei: 'Ik moet zo op.' En toen antwoordde hij: 'Je moet niet op, je mag op.'"

Jochem Myjer is Van Vliet intens dankbaar voor alle lessen die hij hem leerde. "Je was als een vader voor me", schrijft de cabaretier op Instagram. Hij noemt hem zijn liefste collega, een cabareticoon en zijn oudste vriend. "Ik ben hem intens dankbaar voor alle lessen die hij mij geleerd heeft. Zowel op het podium als mens." Myjer speelde vaak in Theater PePijn, dat onder beheer van Van Vliet stond.

Jochem Myjer in een innige omhelzing met zijn collega-cabaretier Paul van Vliet.

'Dank dat je er was'

Anne-Wil Blankers herinnert zich Van Vliet als "een warme, liefdevolle en geestige man". "Het was heerlijk om met hem te werken", laat de actrice in een korte reactie op zijn overlijden weten aan het ANP. De 82-jarige Blankers stond tussen 2007 en 2009 samen met Van Vliet op de planken met de toneelvoorstelling Liefdesbrieven.

Cornald Maas noemt Van Vliet "grootmeester, taalvirtuoos, immer wellevend en genereus". "In 2018 maakte ik een Volle Zalen met hem - die wordt vanavond om 23.30 uur op NPO1 herhaald."

Remco Veldhuis, van het duo Veldhuis & Kemper, heeft veel geleerd van Van Vliet. "We schreven brieven (gewoon nog met de hand) en als we elkaar spraken was je zo betrokken, warm en grappig. Veel geleerd, van alle shows die we van je hebben gezien, maar vooral van de mooie gesprekken. Dank dat je ons zag, dank dat je er was. 'Blijf je hele leven veelbelovend.' Afgesproken!"

Het muzikale duo Richard Kemper (links), Remco Veldhuis (rechts) en Paul van Vliet.

'Een van de meest integere collega's is niet meer'

Pieter van Vollenhoven reageert bedroefd op het overlijden van Van Vliet. "Wat een verdriet en een groot gemis", laat de echtgenoot van prinses Margriet weten via Twitter. "Paul leren kennen in mijn studententijd in Leiden en sindsdien zijn de contacten altijd gebleven. Hij trad in het Figi-theater nog op ter ere van mijn tachtigste verjaardag", schrijft de inmiddels 83-jarige Van Vollenhoven.

"In de platenkast van mijn moeder stonden veel lp's van zijn conferences en liedjes. Een van de mooiste liedjes was Meisjes van 13", schrijft acteur en ex-politicus Boris van der Ham.