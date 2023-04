Cabaretier Paul van Vliet (87) overleden

Cabaretier Paul van Vliet is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij stierf dinsdagavond in zijn woonplaats Den Haag na een kort ziekbed, heeft zijn familie bekendgemaakt.

"We zijn intens verdrietig maar vooral ook trots op wie hij was en wat hij voor velen heeft betekend", meldt zijn familie.

"Hij laat met zijn teksten, muziek en komische types een schat aan verhalen en liedjes na die getuigen van een vol leven en een prachtige theatercarrière. Onze lieve Paul, levenslustig, krachtig en vol ideeën tot het eind. We gaan hem missen."

Van Vliet groeit op in Den Haag en gaat naar Leiden om te studeren. Daar richt hij in 1957, tijdens zijn studie rechten, het Leidsch Studenten Cabaret op. De groep speelt in de jaren vijftig en zestig honderden voorstellingen. Hier leert hij ook zijn eerste echtgenote Liselore Gerritsen kennen.

In 1964 richt hij zijn eigen groep Cabaret PePijn op. Ze treden op in hun eigen theater PePijn in Den Haag. De groep wordt in 1971 opgeheven, maar bij het theater bleef Van Vliet betrokken.

Met zijn eerste eigen voorstelling Een Avond aan Zee beleeft de cabaretier ook solo zijn doorbraak. Het was het begin van een traditie waarbij Van Vliet elke zomer optrad, eerst in het Kurhaus en later in het Circustheater. Avond aan Zee met Paul van Vliet werd zo'n dertig jaar opgevoerd.