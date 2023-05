Podiumpas bestaat zes maanden: wordt die net zo populair als Museumkaart?

Naast de Museumkaart en de Cinevillepas is sinds november de Podiumpas in heel Nederland te krijgen. Daarmee kun je voor een vast bedrag naar alle voorstellingen en concerten bij aangesloten podia. Dat moet stoelen vullen die eerder leeg bleven. Maar omarmen publiek en podia de pas al?

De Cinevillepas heeft ruim 70.000 gebruikers en geeft toegang tot 63 bioscopen en filmhuizen. Ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders gebruiken de in 1981 geïntroduceerde Museumkaart bij ruim 450 musea. Voor de liefhebbers van onder meer musicals, theatervoorstellingen, cabaret, dans en concerten bestaat sinds een half jaar de Podiumpas.

"Uit onze data blijkt dat pashouders gemiddeld vier tot zeven keer vaker naar voorstellingen en concerten gaan dan zonder Podiumpas. In de afgelopen zes maanden is de Podiumpas ongeveer twintigduizend keer gebruikt", zegt projectleider Marte Lalleman. De pashouders vullen met hun bezoek daarmee de stoelen die eerder leeg bleven.

Lalleman ziet ook dat pashouders vaker iemand meenemen zonder pas. Daarnaast gaan ze naar voorstellingen die ze anders niet zouden bezoeken. Dat levert podia nieuwe bezoekers op, zegt ze.

Het idee voor de Podiumpas speelt al zeker tien jaar, maar kreeg in 2017 voor het eerst vorm met een aantal pilots in de Randstad. Na een succesvol jaar werd de pilot uitgebreid naar Overijssel, Zuid-Limburg en Noord-Brabant. De coronacrisis zorgde voor een gedwongen pauze in de uitrol van Podiumpas. Sinds november 2022 is de pas door heel Nederland te gebruiken.

Podiumpas niet eerste initiatief voor voorstellingen en concerten

Podiumpas is niet het eerste initiatief dat mensen naar voorstellingen en concerten moet krijgen. Zo kunnen geïnteresseerden met het initiatief We Are Public voor 18 euro per maand een selectie van voorstellingen, concerten, films, exposities en festivals bezoeken.

En daarin zit het verschil: de 2.200 mensen die momenteel een Podiumpas bezitten, kunnen de aangesloten podia onbeperkt bezoeken voor onder meer musicals, theatervoorstellingen, cabaret, dans en concerten. Zij betalen daarvoor een vast bedrag van 35 euro per maand. Het gaat dus, in tegenstelling tot We Are Public, niet om een geselecteerd aanbod.

Een kanttekening bij Podiumpas is dat je kaartjes pas dertig dagen voor een voorstelling kunt reserveren. De kans dat je een populaire show kunt bezoeken met de pas is daardoor klein.

Ook Nijntje de Musical is met de Podiumpas te zien. Foto: Nijntje de Musical

Online kaartjes reserveren is (nog) niet mogelijk

Daarnaast kun je niet overal met de pas een voorstelling reserveren. Momenteel zijn 43 podia aangesloten, waaronder DeLaMar in Amsterdam, de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en het Grand Theatre in Groningen. Volgens Lalleman is het een kwestie van geduld voordat de keuze groter wordt. "We zijn een kleine organisatie en willen de samenwerking met elk theater zo gedegen en goed mogelijk uitrollen. We groeien gestaag met de podia die zich aansluiten."

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), die 152 podia vertegenwoordigt, staat positief tegenover de Podiumpas. "Als branchevereniging moedigen we alle initiatieven toe die voor 'nieuw' publiek zorgen", zegt communicatiemedewerker Timos Krabben. NU.nl heeft de VSCD gevraagd bij haar leden na te vragen waarom zij zich (nog) geen Podiumpas hebben.

Krabben zegt dat een deel van de podia die zich nog niet hebben aangesloten bij Podiumpas onderzoekt hoe de pas zich verhoudt tot We Are Public. "Dat initiatief hebben podia al omarmd. Bij sommigen bestaat de zorg dat We Are Public mogelijk in de verdrukking komt", zegt Krabben.

Daarnaast vindt een aantal podia het werken met de Podiumpas nog erg intensief doordat er geen online tickets gereserveerd kunnen worden, vertelt de communicatiemedewerker. Gebruikers van de pas moeten het theater een maand van tevoren bellen om een reservering te maken. Op de dag zelf moeten ze het kaartje bij de kassa ophalen.

"De al langer bestaande Podium Cadeaukaart is voor podia en publiek wat dat betreft veel gebruiksvriendelijker, omdat je die direct online kunt boeken", zegt Krabben. De organisatie achter de Podiumpas laat weten dat ze werkt aan een optie voor online reservering. Die mogelijkheid moet er vanaf september zijn.

'Mensen steunen de sector met de Podiumpas'

De Podiumpas verschijnt na een periode waarin de cultuursector het zwaar had. Vanwege de coronapandemie waren culturele instellingen lange tijd dicht. "De Podiumpas levert podia nieuw publiek en daarmee extra inkomsten op", zegt Lalleman. "90 procent van de inkomsten uit abonnementsgelden gaat rechtstreeks naar de cultuursector. Mensen nemen ook een Podiumpas omdat ze daarmee de sector steunen."

Stichting Podiumpas heeft alle vertrouwen in het eigen initiatief. "We zitten in de beginfase en groeien gestaag door", zegt de projectleider. Naast het aantal aangesloten podia groeit ook de groep pashouders.