Janine Abbring gaat Barack Obama interviewen in Ziggo Dome

Janine Abbring interviewt op 1 mei de Amerikaanse oud-president Barack Obama in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat heeft organisatiebureau Expansion.Space woensdag bekendgemaakt. De kaartverkoop voor An Evening with President Barack Obama is al gestart.

Obama praat tijdens de bijeenkomst onder meer over zijn presidentschap en het werk van zijn Obama Foundation. De 61-jarige politicus is die week in Europa voor drie evenementen. Hij spreekt dan ook in Zürich en Berlijn.

Abbring laat weten "een mengeling van trots en enorme zenuwen te voelen". "Het enige nadeel is dat Barack Obama mijn vaste antwoord was op de vraag wie ik nog eens zou willen interviewen. Daar zal ik nu iets nieuws op moeten verzinnen", zegt de journalist en programmamaker.