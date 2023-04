Winnaars World Press Photo: foto's met verhalen die iedereen moet kennen

Een foto van een Myanmarese verzetsstrijder die zijn overleden kameraad draagt of een van een Oekraïense familie die rouwt om een oorlogsslachtoffer? Beide kunnen donderdag worden uitgeroepen tot World Press Photo van het Jaar. Daarbij gaat het niet alleen om hoe mooi de foto is, maar vooral om het verhaal erachter. Welke foto's verzilverden de titel de afgelopen jaren?

Winnaar 2022 - Kamloops Residential School

De winnaar van 2022 is een foto van de Canadese fotograaf Amber Bracken voor The New York Times. Op de foto hangen rode jurken aan houten kruisen langs een weg. De kledingstukken staan symbool voor de 215 inheemse kinderen die zijn gestorven in een voormalig internaat in Brits-Columbia (Canada).

De tragedie kwam aan het licht na de ontdekking van een massagraf in mei 2021. Het ging om een graf met stoffelijke resten van kinderen die tussen 1890 en 1969 naar een christelijk internaat moesten. Op het internaat Kamloops Indian Residential School werd ze de Canadese cultuur op hardhandige wijze aangeleerd.

De jurken op de foto vragen ook aandacht voor een ander groot probleem in Canada: geweld tegen inheemse vrouwen en meisjes. Een onderzoek uit 2019 toont aan dat nakomelingen van de oorspronkelijke bewoners - vrouwen in het bijzonder - veel vaker vermist raken dan anderen.

Foto: Amber Bracken / World Press Photo Foundation

Wat is World Press Photo? De World Press Photo-wedstrijd bestaat sinds 1955 en de prijs is de kroon op het werk van fotografen. De winnende foto's vertegenwoordigen grote nieuwsgebeurtenissen en belangrijke momenten die reguliere media soms over het hoofd zien. De fotografen vragen met hun werk aandacht voor urgente kwesties waarmee de wereld wordt geconfronteerd. De jury kiest vier hoofdwinnaars: World Press Photo of the Year, Story of the Year, Long Term Project of the Year and Open Format of the Year. Het werk van de winnaars wordt beoordeeld op visuele kwaliteit, het verhaal en vertegenwoordiging. Met het laatste wil de organisatie een divers aanbod van verhalen en fotografen creëren.

Winnaar 2021 - The First Embrace

De winnende foto van 2021 is gemaakt door de Deense fotograaf Mads Nissen. Op de foto, die verscheen in de krant Politiken, is een omhelzing te zien tussen een 85-jarige bewoonster van een verzorgingstehuis en een verpleegkundige. De plaat is gemaakt in augustus 2020 in het Braziliaanse São Paulo.

Voor Rosa Luzia Lunardi was het haar eerste knuffel in vijf maanden tijd. Vanwege de coronapandemie was bezoek in de Braziliaanse verzorgingstehuizen lang niet toegestaan. Het personeel kreeg het verzoek om fysiek contact met de kwetsbare bewoners tot een minimum te beperken. Een 'knuffelgordijn' maakte het mogelijk om de bewoners weer te omhelzen. Met zo'n 700.000 coronadoden is Brazilië een van de hardst getroffen landen.

Foto: Mads Nissen / World Press Photo Foundation

Winnaar 2020 - Straight Voice

Yasuyoshi Chiba maakte de winnende plaat van 2020 voor persbureau AFP. Op de foto staat een jongen, die omringd door een stel andere jongemannen, een beroemd protestgedicht voordraagt. De foto is in juni 2019 gemaakt tijdens een demonstratie in de Soedanese hoofdstad Khartoem. De afgebeelde Soedanezen zijn voorstanders van een burgerregering.

Duizenden mensen gingen tijdens een stroomstoring de straat op om te protesteren. De Soedanezen eisten het vertrek van president Omar Al Bashir, die zij verantwoordelijk hielden voor de economische crisis en de almaar stijgende prijzen. In 2019 kwam een einde aan de dictatuur van Al Bashir, met behulp van de huidige president Abdel Fattah Al Burhan en vicepresident Hemedti. Dat laatstgenoemden momenteel tegenover elkaar staan in een nieuwe strijd, toont aan dat de winnende foto van alle tijden is.