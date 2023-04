Dragqueens die kinderen voorlezen: dit is het idee daarachter

Een voorleessessie van dragqueens aan kinderen in Rotterdam leidde zondag tot een voor- en tegendemonstratie. Waarom willen bibliotheken eigenlijk zo nodig dragqueens uitnodigen om voor te lezen? En hoe reageren kinderen hier in de praktijk op? "Zo help je kinderen die het gevoel hebben anders te zijn."

Programmamaker Marjolein Hordijk van Bibliotheek Gelderland-Zuid is al jaren verantwoordelijk voor het organiseren van voorleesmiddagen. Zij begon jaren geleden als eerste met het uitnodigen van (onder anderen) dragqueens als voorlezers, waarna andere bibliotheken zoals die in Rotterdam volgden.

"Wij organiseren al jaren de serie Kleurrijke Verhalen", vertelt Hordijk tegen NU.nl. "Daarin laten wij verhalen voorlezen door mensen die zichzelf tot voor kort niet of nauwelijks terugzagen in boeken. Door zelf voor te lezen uit de boeken die zij graag hadden gezien in hun jeugd, help je kinderen die het gevoel hebben anders te zijn."

Lange tijd waren hoofdpersonen in jeugdboeken doorgaans wit, heteroseksueel en leefden zij in een traditioneel 'normaal' gezin. "Maar we leven in een diverse, pluriforme samenleving", legt Hordijk uit. "Dat zie je gelukkig steeds meer terug in de jeugdboeken. En ook in de bibliotheek."

Wat zijn dragqueens? 'Drag' is een kunst- of entertainmentvorm waarbij een man of vrouw zich uitbundig kleedt en opmaakt, met bijvoorbeeld een glitterjurk en grote pruik. Met seksualiteit heeft het niet te maken. Ook niet met geaardheid. Sommige dragqueens zijn homo of bi, anderen zijn hetero.

Kinderen moeten zien dat je anders mag zijn

Naar het grote belang van meer zichtbaarheid van de groep die niet tot de meerderheid of de 'norm' hoort, is inmiddels veel onderzoek gedaan. Een meerderheid van de lezers is blij dat er meer diversiteit en variatie in boeken te vinden is, zoals dat in de samenleving zelf ook het geval is.

"Het is heel goed dat kinderen al op jonge leeftijd leren dat zij anders mogen zijn", vindt Hordijk. "Boeken bieden herkenning. Boeken, en andere kunstvormen, houden kinderen een spiegel voor: je mag anders zijn dan andere kinderen. En het biedt kinderen een venster op de wereld: er zijn mensen die anders zijn dan jij en dat is niet raar of gek."

Het programma Kleurrijke Verhalen van de bibliotheek in Gelderland-Zuid is inmiddels door heel veel bibliotheken overgenomen. In de loop der jaren kwamen mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking voorlezen. Ook kwamen er mensen voorlezen die praten in gebarentaal en mensen met een biculturele achtergrond.

'Kinderen klagen nooit over wie voorleest'

"We krijgen van de kinderen nooit klachten of kritiek", beklemtoont Hordijk. Zij heeft in al haar jaren als programmamaker nog nooit één kind ontmoet dat voorlezen, door wie dan ook, niet leuk vond. "Al onze gasten, dus ook de dragqueens, lezen heel speels voor, zonder enig vooroordeel. Ze maken er een feest van, niemand neemt er enige aanstoot aan. Maar het kan tegelijkertijd een heel belangrijk moment zijn voor die ene jongen of dat ene meisje dat denkt: ik vind het ook fijn om me te verkleden of op te maken of een pruik te dragen."