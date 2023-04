Musical Phantom of the Opera neemt zondag na 35 jaar afscheid van Broadway

De wereldberoemde musical The Phantom of the Opera neemt zondag na 35 jaar afscheid van Broadway. Het is daarmee de voorstelling die het langst gelopen heeft in de geschiedenis van New York. Het stuk moet vooral stoppen door tegenvallende bezoekersaantallen na de coronacrisis.

In de 13.981 voorstellingen die werden gespeeld zagen meer dan 20 miljoen mensen de musical. Het stuk werd, na 35 jaar, op Broadway vooral nog bezocht door toeristen.

De musical van Andrew Lloyd Webber baseert zich op het boek van Gaston Leroux en vertelt over een muzikaal genie dat zich vanwege een verminking aan zijn gezicht ophoudt in de gewelven van de Parijse Opera. Het zogenoemde Spook werpt zich op als mentor voor de jonge sopraan Christine, maar wanneer deze niet haar leraar maar haar jeugdvriend Raoul de liefde verklaart, wreekt de verminkte gestalte zich.

Acteur Ben Crawford, die de titelrol zondag tijdens de laatste voorstelling speelt, zegt tegen de website van de omroep NPR de musical het publiek zo lang aangesproken omdat "het Spook niet wordt begrepen, dat is een gevoel dat veel mensen herkennen".

Ook in Nederland was The Phantom of the Opera lange tijd de best bezochte musical in de geschiedenis. Dit record werd echter in 2016 verbroken door Soldaat van Oranje.

