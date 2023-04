Britney Spears heeft haar memoires af en publiceert ze in het najaar

De memoires die Britney Spears met hulp van een ghostwriter heeft opgetekend, zijn klaar. De autobiografie van de zangeres zal in het najaar verschijnen, meldt Page Six . Bronnen rond de artieste zeggen dat het boek flinke onthullingen bevat en dat Spears geen informatie achterhoudt.

Volgens Page Six heeft de bekende uitgeverij Simon & Schuster nu de definitieve versie van de autobiografie binnen. De komende maanden zullen de laatste redactionele aanpassingen worden gedaan. In het najaar ligt het boek in de winkels.

Naar verluidt krijgt Spears minstens 15 miljoen dollar (ruim 13 miljoen euro) voor haar memoires. Dat is het hoogste bedrag dat ooit voor een autobiografie is betaald.

De 41-jarige Spears stond bijna veertien jaar lang onder curatele van haar vader. In 2021 verklaarde de zangeres in de rechtbank dat ze al heel lang onder de curatele uit wilde, maar nooit die kans had gekregen. De rechter gaf haar toen toestemming om een eigen advocaat in de arm te nemen, waarna het toezicht in november 2021 per direct werd beëindigd.