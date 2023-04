Dragqueen las ondanks protest gewoon voor: 'Wil kinderen niet teleurstellen'

Dragqueen Ma'MaQueen leest al jaren voor aan kinderen tijdens speciale evenementen. Afgelopen week werd ze ineens het onderwerp van ophef en een demonstratie. De voorleesmiddagen in een theater in Rotterdam zouden kinderen seksualiseren. "Er is niets seksueels aan wat ik daar doe", zegt Ma'MaQueen in gesprek met NU.nl.

Zondag stond er een kleinschalige voorleesmiddag met twee dragqueens in een Rotterdams theater gepland. Dat werd toen ook de locatie van een demonstratie én een tegendemonstratie.

Wat zijn dragqueens? 'Drag' is een kunst- of entertainmentvorm waarbij een man of vrouw zich uitbundig kleedt en opmaakt, met bijvoorbeeld een glitterjurk en grote pruik. Met seksualiteit heeft het niet te maken. Ook niet met geaardheid. Sommige dragqueens zijn homo of bi, andere zijn hetero.

Stichting De Roze Leeuw (volgens haar website voor "gewone, nuchtere homoseksuelen") startte een petitie en demonstratie. De voorleesmiddagen zouden niet zo onschuldig zijn als ze lijken. Volgens de stichting dragen zulke evenementen bij aan de "seksualisering van kinderen". De jongerenafdeling van Forum voor Democratie sloot zich al snel aan bij de demonstratie.

Het leverde Ma'MaQueen, die de voorleesmiddag samen met een andere dragqueen organiseerde, zware weken op. "Ik ben kapot", vertelt de artiest voorafgaand aan de voorleesdag. "Ik houd mijn rug recht en mijn kop omhoog, maar het raakt me wel. De passie die ik heb voor wat ik doe is wel veranderd in een strijdlust, en dat is een ander gevoel."

Negatieve reacties en bedreigingen stromen binnen

Na de ophef over de voorleesmiddag koos Ma'MaQueen ervoor zichtbaar haar gemeenschap te vertegenwoordigen. Dat doet ze onder andere door zoveel mogelijk media te woord te staan. Mede door die aandacht stromen de negatieve reacties en zelfs bedreigingen binnen.

Ma'MaQueen benadrukt dat de voorleesmiddag niks nieuws is. Ze leest al enkele jaren met enige regelmaat voor aan kinderen. En daar had niemand ooit een probleem van gemaakt. "Nu word ik ineens een pedofiel genoemd en roepen mensen dat ik achter een auto geknoopt moet worden." De dragqueen heeft nog geen aangifte gedaan, maar overweegt dat wel.

"We wilden vooral een tegengeluid bieden na de wetsvoorstellen in de Verenigde Staten die dragqueens uit de publieke ruimte moeten weren. Het moest een viering worden van drag als kunstvorm waarbij iedereen welkom is. Dat is helemaal uit z'n verband getrokken en door die misinformatie krijgen we veel haat."

Ma'MaQueen tijdens een eerder voorleesmoment met kinderen. (Foto: Instagram Ma'MaQueen)

'Seksuele optredens bewaren dragqueens voor de nachtclubs'

De grootste misvatting is volgens Ma'MaQueen dat er ook maar iets seksueels is aan de voorleesdag. Ze legt uit dat de dragqueens simpelweg kinderboeken voorlezen aan kinderen (en ouders) die dat leuk vinden.

Daarbij letten ze op inclusieve kinderboeken. Niet alleen op het gebied van gender of geaardheid, maar bijvoorbeeld ook voor kinderen met een beperking.

"Die kinderen genieten er gewoon van dat ze worden voorgelezen door iemand in een glitterjurk. En ze zijn benieuwd naar hoe ik mijn haar doe en vinden mijn ketting mooi. Die zijn helemaal niet bezig met genderconstructies. Het ene kind vindt voetbal leuk, een ander kind heeft meer plezier bij het voorlezen."

"Dit heeft echt helemaal niets met seks te maken. Natuurlijk zijn er ook dragqueens die wel seksueel getinte optredens geven, maar die bewaren dat voor de nachtclubs. En daar zijn zeker geen kinderen toegestaan."

'Als de kinderen maar geen gevaar lopen'

Dat het tegengeluid vanuit De Roze Leeuw komt, maakt voor Ma'MaQueen geen verschil. De stichting is een tak van de lhbtiq+-gemeenschap. Al spreekt die tak zelf liever van de holebi-gemeenschap, dus alleen mensen die homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn.

"Ik snap wel waar het vandaan komt, maar ik heb er geen begrip voor", zegt de artiest. "Polarisatie gebeurt niet alleen tussen hetero- en homoseksueel, maar bijvoorbeeld ook De Roze Leeuw tegenover uitgesproken queer mensen. De Roze Leeuw denkt dat discriminatie tegen onze gemeenschap deels komt door hoe andere queer mensen zich uiten."

Ma'MaQueen wil in ieder geval geen haat met haat beantwoorden. "Dat is niet wie ik ben, niet als persoon en niet als dragqueen. Mijn boodschap is liefde en inclusiviteit. Dat betekent ook dat mensen die niet achter mij staan ruimte mogen hebben voor hun mening. Ik hoop dat ik uiteindelijk die ruimte ook terugkrijg."

De bedreigingen en haatmails zijn Ma'MaQueen niet in de koude kleren gaan zitten. "Het is beangstigend. Gelukkig gaat het de demonstranten ook om de veiligheid van de kinderen. Dus zolang die geen gevaar lopen, gaat het door. De kinderen kijken er ook zo naar uit, ik wil ze niet teleurstellen."