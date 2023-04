Babs Gons wordt de nieuwe Dichter des Vaderlands

Dichteres Babs Gons is vanaf september 2023 twee jaar lang Dichter des Vaderlands. Ze is de opvolger van Lieke Marsman.

Gons (1971) zal de komende twee jaar optreden als ambassadeur voor de poëzie, door onder meer te dichten bij landelijke gebeurtenissen, maakte de Stichting Dichter Des Vaderlands vrijdag bekend.

Ze werd voor de positie voorgedragen door een comité van dichters en poëziekenners. Het selectiecomité roemt Gons als "een van de meest aansprekende dichters die Nederland nu heeft, met een stem vol vuur, brandend en warm, zowel op het podium als op papier".

"Ze is een dichter die bevlogen en betrokken woorden weet te geven aan wat er leeft in deze tijd, in een samenleving die zij vol overtuiging bij de poëzie betrekt."

Gons is een grote naam in de poëziewereld

Gons kreeg bekendheid als aanjager van de Nederlandse podiumpoëzie. Ze bood jonge dichters en schrijvers vanaf 2000 bijna tien jaar lang elke maand een podium in Paradiso en is medeoprichter van productiehuis Poetry Circle Nowhere.

De nieuwe Dichter des Vaderlands debuteerde in mei 2021 met haar dichtbundel Doe het toch maar, die werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs en de Poëziedebuutprijs. In 2022 was ze een van de twee winnaars van De Johnny, een oeuvreprijs voor podiumpoëzie. Ook schreef Gons jarenlang columns voor Het Parool. Een selectie daarvan verscheen in boekvorm onder de titel Alles wat je liefhebt wordt mooi.

Ze sprak de afgelopen jaren ook al regelmatig bij herdenkingen, zoals die van de Februaristaking en het slavernijverleden.