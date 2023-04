Ontwerpster van minirok Mary Quant op 93-jarige leeftijd overleden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Britse modeontwerpster Mary Quant is donderdag op 93-jarige leeftijd overleden. Quant introduceerde als een van de eerste ontwerpers de minirok. Zij was ook de bedenker van de korte en nauwsluitende hotpants.

Quant is volgens haar familie vredig heengegaan in het Engelse Surrey. De nabestaanden noemen haar in een verklaring "een van de internationaal meest erkende modeontwerpers van de twintigste eeuw".