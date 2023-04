Winnie de Poeh-musical is vanaf september in Nederland te zien

Winnie de Poeh: de Musical wordt vanaf aankomend najaar in Nederland en België opgevoerd. De Nederlandstalige voorstelling, gebaseerd op de boeken over de bekende goudgele beer, is van september tot en met mei 2024 te zien.

De musical gaat over de avonturen van Winnie de Poeh en zijn vrienden Knorretje, Iejoor, Kanga, Roe, Uil en Teigetje. In de musicalversie worden de personages met levensgrote poppen tot leven gewekt.

De oorspronkelijke musical beleefde zijn wereldpremière in 2021 in New York en was daarna ook in onder meer Chicago en Londen te zien. Tijdens de voorstelling worden Disney-liedjes van Oscar- en Grammy Award-winnaars Robert en Richard Sherman opgevoerd.

Regisseur Jonathan Rockefeller noemt de musical hartverwarmend en een must-see voor alle Winnie de Poeh-fans. "De muziek, de spectaculaire levensgrote poppen en de innemende acteerprestaties zijn perfect om theater te (her)introduceren bij het publiek."