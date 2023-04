Bestseller van Nederlandse auteur onder vuur in VS: dit is er aan de hand

Als het aan de conservatieve actiegroep Moms for Liberty ligt, worden meer dan zestig jongerenboeken verbannen uit alle schoolbibliotheken in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een van die boeken is Bijna thuis van de Chinees-Amerikaans-Nederlandse Jean Kwok. De schrijfster is vanavond zelf aanwezig bij een bestuursvergadering in de VS om haar bestseller te verdedigen.

Het deels autobiografische boek Bijna thuis vertelt over een Chinees meisje dat samen met haar moeder een bestaan probeert op te bouwen in de Verenigde Staten. Het boek richt zich vooral op de schooljaren van deze Kimberly, waarin ze ook moest werken in de fabriek van haar oom en tante. Armoede en uitbuiting zijn belangrijke thema's in de roman. Het boek uit 2010 werd goed ontvangen en is in meer dan twintig talen uitgegeven. De Engelse versie, Girl in Translation, geldt als een internationale bestseller. Ook in de VS is dat het geval.

Toch is het boek niet bij iedereen geliefd. De conservatieve groep Moms for Liberty heeft een zwarte lijst met boekentitels opgesteld. Deze boeken zouden tieners blootstellen aan "verwerpelijke en seksuele" teksten.

De kritiek op Bijna thuis gaat over vier pagina's in het boek. Het hoofdpersonage Kimberly zoent hier met jongens, heeft één keer seks en overweegt abortus te plegen. Maar het feit dat de roman over een immigrant gaat, is volgens Kwok de échte reden voor de gewenste verbanning. De auteur vertelt in gesprek met Trouw dat de critici zich vooral richten op populaire boeken die gaan over minderheidsgroepen, zoals immigranten en mensen uit de lhbtiq+-community. "Bijna thuis is zo'n onschuldig boek, met maar heel weinig seks of geweld. Het verbod heeft meer te maken met het stilhouden van bepaalde stemmen", zegt Kwok tegen NU.nl.

Wie is Jean Kwok? Jean Kwok woont in Nederland, maar groeide op in New York. Ze studeerde aan de universiteiten Harvard en Columbia en schreef in 2010 de bestseller Bijna thuis. Het boek wordt in ruim twintig landen verkocht en werd aanbevolen door kranten en tijdschriften als The New York Times, Vogue en Time. Kwok schreef in 2014 Dans met mij en vijf jaar later De perfecte zus. In de Verenigde Staten won ze diverse literaire prijzen.

Kwok werd benaderd door een moeder uit Pennsylvania die zich zorgen maakt om de mogelijke verbanning. De vrouw vroeg aan Kwok of zij haar wilde helpen met het schrijven van het verweer voor de vergadering met het schoolbestuur. Omdat Kwok deze week toch al in de VS moest zijn, heeft ze besloten om zelf naar de vergadering te komen.

Meulenhoff, de Nederlandse uitgever waar Kwok aan verbonden is, liet eerder weten achter de auteur te staan. "Jean schrijft over onderwerpen die juist besproken moeten worden, en die zeker niet gecensureerd moeten worden voor jongeren", zei een woordvoerder van de uitgeverij. "We zijn heel blij dat we in Nederland nog niet op dit punt zijn beland. Hoewel het wel een glijdende schaal is. Denk aan de doodsbedreigingen die schrijver Pim Lammers eerder dit jaar ontving om een verhaal waarvan een paar zinnen totaal uit de context werden gerukt."

De zaak in Pennsylvania is onderdeel van een 'trend' die gaande is in de VS: steeds vaker worden boeken uit schoolbibliotheken verbannen. Vorig jaar ging het om zo'n zestienhonderd boeken. Regelmatig gaan de verhalen over onderwerpen als racisme of homoseksualiteit. Veel van de schrijvers zijn mensen van kleur of komen uit de lhbtiq+-gemeenschap. In bijna de helft van de titels die dinsdag ter discussie staan zitten inderdaad queerpersonages of personages van kleur. Bijna een kwart van de genoemde boeken bevat seksuele passages of gaat over racisme.