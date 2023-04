Reacties op overlijden Huub Oosterhuis (89): 'Vertalingen waren op het geniale af'

Huub Oosterhuis is zondag op 89-jarige leeftijd overleden. Een greep uit de reacties op het overlijden van de theoloog en dichter.

De kinderen van Oosterhuis, Trijntje en Tjeerd, laten in een reactie weten vooral dankbaar te zijn voor de mooie momenten met hun vader. "Ondanks het grote verdriet is ons hart vervuld met liefde en dankbaarheid voor alle mooie momenten die we van onze inspirerende en liefdevolle vader hebben meegekregen."

"Eerst Wim de Bie en nu Huub Oosterhuis. In een paar weken m'n complete culturele opvoeding overleden", schrijft columnist en podcastmaker Nynke de Jong.

Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem, noemt Oosterhuis een "geestelijk vader". "Wij zullen u nooit vergeten en leven mee met uw geliefden. De Nederlandse kerken zingen uw zevenhonderd liederen; ik vermoed voor altijd."

De SP heeft "moed ontleend" aan de dichter en theoloog, laat de partij in een reactie weten. Vooral Oosterhuis' uitspraak 'probeer deel te zijn van iets groters dan jezelf' inspireerde de partij. Oosterhuis was in 2006 lijstduwer voor de socialisten.

Zangeres Leoni Jansen prijst de teksten van de overleden dichter. "Een schat van prachtige gedichten, inzichten en grote wijsheid laat hij achter... Dankjewel Huub", schrijft ze.

Presentatrice Jacobine Geel prijst Oosterhuis als een "intens strijder voor een wereld waarin brood en liefde is, genoeg voor iedereen. Dichter die woorden gaf aan wat geloven, verlangen, liefde is, waardoor velen bleven, of terugkwamen, en durfden erkennen: misschien is niets onmogelijk."

