Bedenker van populair bordspel Catan op zeventigjarige leeftijd overleden

De bedenker van het populaire bordspel Catan, Klaus Teuber, is op zeventigjarige leeftijd overleden. Hij was ernstig ziek en overleed na een kort ziekbed. Dat meldt Kosmos, de uitgeverij van het Duitstalige spel.

Teubers bekendste spel is Catan uit 1995, dat vanwege het ongekende succes ook uitbreidingssets en een online versie kreeg. Catan werd in 1999 uitgeroepen tot speelgoed van het jaar en wordt nog altijd veel gespeeld, ook in Nederland.

In het spel proberen spelers het eiland Catan in te nemen. Ze verzamelen punten door bijvoorbeeld dorpen en steden te bouwen. Wie als eerste tien punten behaalt, wint het spel.

Het gezelschapsspel verscheen in eerste instantie als De kolonisten van Catan, maar de naam werd in 2014 wereldwijd gewijzigd. De Nederlandse uitgever 999 Games ontkende in 2018 dat ze dit had gedaan na klachten over het woord kolonisten. Volgens de uitgever ging het erom "het merk internationaal te kunnen uitbouwen en beschermen".