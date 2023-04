Musicalproducent Rick Engelkes moet miljoenen aan coronasteun terugbetalen

Rick Engelkes moet 3,7 miljoen euro aan coronasteun aan de Staat terugbetalen, meldt het Noordhollands Dagblad maandag. De musicalproducent uit Aerdenhout had ruim 4,3 miljoen euro aan compensatiegeld ontvangen voor de musical Willem van Oranje, maar die is nooit gespeeld.

Engelkes kreeg met zijn bedrijf Waterfront Entertainment 4.392,780 euro compensatie. Daarmee ontving hij een van de grootste bedragen aan coronasteun.

De regeling was bedoeld om de culturele sector te helpen toen voorstellingen en concerten door de coronamaatregelen niet konden doorgaan. Om de cultuursector tegemoet te komen, stak de overheid in totaal ongeveer 110 miljoen euro in de compensatieregeling.

Engelkes richtte zijn bedrijf op met het doel om een musical over Willem van Oranje (1533-1584) te maken. Die zou voor minstens vijf jaar te zien zijn in een nieuw te bouwen theater in Delft.

Uit onderzoek van het Noordhollands Dagblad blijkt dat de voorstelling van Engelkes nooit is gespeeld of gerepeteerd. Het theater waarin de show te zien zou zijn is nooit gebouwd en de omgevingsvergunning daarvoor zou nog niet rond zijn.

In een reactie aan NU.nl zei Engelkes eerder dat hij "nadrukkelijk afstand van mediaspeculaties over vermeend onrechtmatig handelen" neemt bij de coronasteun die het bedrijf heeft gekregen. Ook vond hij "elke twijfel hieromtrent volkomen uit de lucht gegrepen".

Onderzoek leidde tot Kamervragen

Het onderzoek van de krant leidde tot Kamervragen van de VVD. Engelkes liet weten dat het geld werd gebruikt voor de ontwikkeling van de nieuwe musical. Maar daar was de regeling niet voor bedoeld.

Het Fonds Podiumkunsten, dat de regeling namens de overheid uitvoert, constateert nu dat er 3,7 miljoen euro is toegekend "waarvoor geen grond is gevonden". Een bedrag van bijna 700.000 euro is wel terecht uitbetaald, concluderen de accountants. Dat geld ging naar leveranciers zoals decorbouwers en tekstschrijvers.



"Waterfront Entertainment komt in aanmerking voor een subsidie, maar de toekenning is te hoog gebleken", zegt Engelkes in een verklaring. "Deze beslissing heeft voor ons, maar ook voor alle betrokkenen gevolgen, die we nu in kaart gaan brengen."