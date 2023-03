Ook boeken van Agatha Christie aangepast wegens aanstootgevend taalgebruik

Verschillende romans van Agatha Christie zijn bewerkt om mogelijk aanstootgevende taal te verwijderen, zoals beledigingen en verwijzingen naar etniciteit. Het gaat om onder andere passages uit de bekende detectives over Hercule Poirot en Miss Marple, die Christie tussen 1920 en 1976 heeft geschreven.

De aangepaste versies zijn alleen zichtbaar in edities die uitgever HarperCollins sinds 2020 publiceert. In deze nieuwe edities zijn verwijzingen naar etniciteit geschrapt. Denk aan het beschrijven van een personage als zwart, joods of als een zigeuner.

Een voorbeeld van een veranderde passage gaat over een groepje pestende kinderen. Zo is het woord 'walgelijk' verwijderd uit een zin waarin een groepje pestende kinderen wordt beschreven. Het is onduidelijk om hoeveel aanpassingen het precies gaat.

Eerder werd bekend dat de Britse uitgeverij Puffin meerdere passages uit Britse exemplaren van boeken van Roald Dahl heeft gewijzigd zodat "iedereen kan genieten" van het werk van Dahl. Zo is een personage in Charlie and the Chocolate Factory niet langer "dik" maar "enorm", zijn Oempa Loempa's in datzelfde boek genderneutraal en wordt in The Twits de vrouwelijke hoofdpersoon niet meer omschreven als "lelijk".