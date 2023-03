Jeremy Scott stopt na tien jaar als creatief directeur van modehuis Moschino

Delen via E-mail

Modeontwerper Jeremy Scott stopt na tien jaar als creatief directeur bij het Italiaanse modehuis Moschino. Het is nog niet bekend wie de Amerikaan opvolgt. Ook Scotts plannen voor de toekomst zijn nog onduidelijk.

De 47-jarige Scott geeft geen reden voor zijn vertrek, maar kijkt met veel plezier terug op de afgelopen jaren. De ontwerper vond het "een prachtig feest van creativiteit en verbeelding", laat hij in een verklaring weten. "Ik ben zo trots op wat ik achterlaat."

Scott werd in 2013 de derde creatief directeur van het in 1983 opgerichte Moschino. De ontwerper staat bekend om zijn over-de-topcreaties en speelse outfits met een grote knipoog naar de veelal serieuze modewereld. Zo gebruikte hij felle kleuren en grafische prints. Ook iconen uit de popcultuur spelen vaak een rol in zijn designs.