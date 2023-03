Alex Klaasen en Edwin Jonker naast Jeangu Macrooy in Jesus Christ Superstar

Alex Klaasen en Edwin Jonker zijn naast Jeangu Macrooy (Jezus), Freek Bartels (Judas) en Magtel de Laat (Maria) te zien in de nieuwe versie van Jesus Christ Superstar. Dat heeft producent Albert Verlinde woensdag bekendgemaakt. Klaasen gaat koning Herodes spelen, Jonker vertolkt de rol van Pontius Pilatus.

"Met Jonker en Klaasen hebben we twee fantastische acteurs", zegt Verlinde. "Zij hebben hun sporen in diverse disciplines verdiend en zijn echt een toegevoegde waarde voor deze voorstelling. Dit is een sterrencast waar ik enorm trots op ben."

De musical, die in 1972 voor het eerst werd opgevoerd, gaat over de laatste dagen van Jezus. De muziek is geschreven door Andrew Lloyd Webber. De teksten zijn van de hand van Tim Rice. Het stuk was jarenlang onafgebroken in het Londense West End en op Broadway in New York te zien. Van het oorspronkelijke album zijn meer dan zeven miljoen exemplaren verkocht.