Barack Obama komt in de Ziggo Dome praten over periode als president

Barack Obama, de voormalige president van de Verenigde Staten, komt in mei naar Nederland om te praten over onder meer zijn ambtsperiode en het werk van zijn Obama Foundation. De Amerikaan is op 1 mei in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Tijdens An Evening with President Barack Obama, zoals het evenement heet, vertelt de 44e president van de VS zijn verhaal over "veerkracht, het overwinnen van obstakels en het bestrijden van onrecht".

De 61-jarige Obama komt het publiek in Amsterdam "inspireren met zijn gedachten over de toekomst van leiderschap", aldus de aankondiging. De kaartverkoop is al van start gegaan.