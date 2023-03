Isa Hoes schrijft boek over haar leven na borstkankerdiagnose

Isa Hoes ontdekte in 2021 dat ze borstkanker had. Inmiddels is de 55-jarige actrice behandeld en heeft ze een boek geschreven over de periode na haar diagnose.

In Over Leven schrijft Hoes over de tijd dat ze een knobbeltje in haar borst ontdekte en het medisch traject dat hierop volgde. Ook belicht de actrice hoe dit invloed had op haar privéleven.

"Ze zoekt samen met haar dochter Vlinder een nieuw huis, ontdekt datingsites, doet mee aan het tv-programma The Masked Singer en probeert zo gewoon mogelijk dóór te gaan, voor haar gezin", is te lezen in de synopsis van het boek, dat op 13 juni verschijnt. "Maar in stilte vraagt ze zich af of haar grootste angst bewaarheid zal worden: zullen haar kinderen opnieuw een ouder verliezen?"

De tumor is inmiddels verwijderd. "Maar het gevoel dat haar lichaam haar in de steek heeft gelaten blijft. Dat gevoel wordt versterkt wanneer ze na een jaar op controle moet en blijkt dat er opnieuw iets mis is."