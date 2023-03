Schrijfster Dubravka Ugrešić, bekend van De Vos, overleden op 73-jarige leeftijd

Schrijfster Dubravka Ugrešić is vrijdag op 73-jarige leeftijd overleden. De van oorsprong Kroatische auteur, die al sinds de jaren negentig in Nederland woonde, is in haar woonplaats Amsterdam in het bijzijn van vrienden en familie gestorven, meldt uitgeverij Nijgh & Van Ditmar.

Ugrešić brak door met de roman Steffie Steek in de klauwen van het leven (1981), die ook werd verfilmd.

Verder is de auteur bekend van boeken als Ministerie van pijn (2005), Baba Jaga legde een ei (2010), Europa in Sepia (2015), De vos (2017) en Het tijdperk van de huid (2019). Voor haar essaybundel De cultuur van leugens uit 1995 ontving ze de Verzetsprijs. Haar werk is in meer dan dertig talen vertaald.

De schrijfster doceerde daarnaast aan universiteiten in Europa en de Verenigde Staten, zoals Harvard en de Universiteit van Berlijn. Ook schreef ze voor onder meer NRC en De Groene Amsterdammer.