Literatuurmuseum verhuist van Den Haag naar Utrecht

Het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum verhuist van Den Haag naar Utrecht. Het museum hoopt in 2025 zijn intrek te nemen in Magazijn De Zon, een opvallend gebouw aan de Oudegracht.

Het museum was al enige tijd op zoek naar een nieuw onderkomen, maar in Den Haag geen geschikt pand vinden. Daarom week het uit naar een andere stad. Het hoopt in hartje Utrecht dubbel zoveel bezoekers te gaan trekken. Het streven is 200.000 bezoekers per jaar.