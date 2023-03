De Munk had 'pittig gesprek' met vermeend misbruikslachtoffer: 'Verloren tijd'

Delen via E-mail

Danny de Munk en de vrouw die aangifte tegen hem deed wegens verkrachting hebben elkaar donderdag achter gesloten deuren gesproken. Dat heeft de advocaat van de vrouw, Anthony Leigh, aan het ANP laten weten. Het was volgens Leigh een "zeer pittig en zwaar gesprek".

"Mijn cliënt heeft haar verhaal gedaan en er zijn over en weer vragen gesteld en beantwoord", meldt hij. Over de inhoud van het gesprek doet Leigh geen mededelingen. Royce de Vries, de advocaat van De Munk, was niet direct bereikbaar voor commentaar.