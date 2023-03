Bedreigde schrijver Pim Lammers duikt op bij boekenbal en leest hét gedicht voor

Schrijver Pim Lammers heeft vrijdagavond onverwachts het boekenbal geopend. Hij las bij aanvang van het feest op het podium het gedicht Gestolen voor. Het is de tekst die Lammers later dit jaar had willen voordragen tijdens de Kinderboekenweek.

De 29-jarige auteur gaf begin februari de opdracht voor het Kinderboekenweekgedicht terug, omdat hij doodsbedreigingen had ontvangen.

De bedreigingen volgden toen online ophef ontstond vanwege een verhaal dat de auteur in het verleden voor volwassenen had geschreven. Het was de eerste keer sinds begin februari dat de auteur weer in het openbaar verscheen.

Gestolen gaat over de liefde van ouders voor hun kinderen en de liefde tussen broers en zussen. Boekenkoepel CPNB, die zowel de Boekenweek als het boekenbal organiseert, laat weten dat Lammers het gedicht eenmalig voordroeg. De auteur had de tekst al geschreven toen hij op 4 februari besloot de opdracht terug te geven vanwege de doodsbedreigingen.

"Ik ben weer begonnen met schrijven, maar ik ben voorzichtiger", zegt Lammers in een interview met het AD. "Ik weet nu dat iedere losse zin die ik opschrijf, niet alleen een bouwsteen van een verhaal is, maar ook uit de context gerukt kan worden om tegen mij te gebruiken. Dat vind ik een moeilijke gedachte."