Musicalproducent stopt onderzoek naar mogelijk wangedrag Danny de Munk

Stage Entertainment gaat niet verder met het onderzoek naar vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag door acteur Danny de Munk op de set van Ciske de Rat. De musicalproducent denkt niet dat verder onderzoek meer duidelijkheid zal geven. Eerder seponeerde het Openbaar Ministerie (OM) de aangifte in deze zaak al.

Het entertainmentbedrijf begon in april vorig jaar een onderzoek naar De Munk. Dat gebeurde naar aanleiding van een video die roddelvlogger Yvonne Coldeweijer had geplaatst, waarin ze de 53-jarige acteur beschuldigde van wangedrag.

Coldeweijer vertelde in haar video onder meer dat De Munk onder invloed van drugs met kinderen zou hebben gewerkt in shows van de musical Ciske de Rat. Dat zou in 2007 gebeurd zijn.