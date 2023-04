Nederlandse uitgevers laten teksten niet checken door sensitivityreaders

Zogeheten sensitivityreaders kregen onlangs veel media-aandacht door de berichtgeving over aanpassing van de Britse versies van Roald Dahl-boeken. Deze meelezers, die boeken controleren op gevoeligheden, stereotypen en vooringenomenheid, worden door Nederlandse uitgeverijen van kinder- en jeugdliteratuur niet gebruikt; die laten die taak over aan de eigen redacteuren.

"Nee, wij hebben ze niet in dienst en er zijn ook geen plannen in die richting", zegt Hindele Boas van Uitgeverij Lemiscaat tegen het ANP. "Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich in onze boeken kunnen herkennen, maar hebben niet de intentie om daar een aparte club mensen op te zetten."

"Onze redactie staat zelf midden in de maatschappij en weet heel goed wat wel en niet aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Als een boek niet meer in de tijdsgeest past, zoals enkele jaren geleden het was geval was bij Sinterklaas van Charlotte Dematons, dan besluiten we het boek niet meer te drukken."

Ook WPG Uitgevers, waar onder meer uitgeverijen als Ploegsma, Condor en Leopold onder vallen, werkt niet met gevoeligheidslezers, vertelt hoofd marketing Ilse van der Zee. "De term 'sensitivityreader' is nieuw, maar het werk wordt en werd als zodanig al gedaan door onze eigen uitgevers en redacteuren. Boeken en manuscripten worden door hen heel nauw beoordeeld op hoe gevoelige kwesties worden beschreven. Wij zien het echt als een rol voor de redacteuren die er al zijn."

Wel wordt in sommige gevallen meegelezen door experts, vertelt Van der Zee. "Het gaat dan om specifieke kwesties, zoals de boeken van Sanderijn van der Doef die over seksuele voorlichting gaan."

Ook bij volwassenenliteratuur geen sensitivityreaders ingezet

NU.nl heeft een rondgang langs uitgeverijen voor volwassenenliteratuur gemaakt en ook die maken veelal geen gebruik van sensitivityreaders. "Wij werken niet met sensitivityreaders, aangezien we intern altijd meerdere meelezers met eigen perspectief hebben", zegt Elsbeth Louis van uitgeverij De Harmonie.

Volgens Kees de Bakker van uitgeverij Conserve "is de enige echte beoordelaar de uitgever zelf". "Ik kan het weten, want heb in veertig jaar zeshonderd boeken uitgegeven, waaronder Hoe duur was de suiker? van Cynthia McLeod over slavernij."