Problemen ticketsysteem Rijksmuseum voorbij, Vermeer-kaarten weer te koop

Het Rijksmuseum heeft de problemen met het systeem voor de ticketverkoop opgelost. Een woordvoerder van het museum laat weten dat er weer kaarten voor de tentoonstelling Vermeer worden verkocht.

Vanwege de grote vraag krijgen consumenten nu gedoseerd toegang tot de ticketsite. "Hierdoor kan het zijn dat de onlineticketshop korte tijd even gesloten is", vertelt de woordvoerder.

De tentoonstelling Vermeer is nog te zien tot en met 4 juni. De tentoonstelling is bijzonder, omdat er 28 schilderijen van Johannes Vermeer zijn verzameld. Dat is een groot deel van zijn bekende werk. In totaal heeft hij 37 schilderijen gemaakt. Vermeer is onder andere beroemd door Het meisje met de parel en Het melkmeisje.