Queer Eye-ster Jonathan Van Ness komt in juni naar AFAS Live met comedyshow

Presentator en komiek Jonathan Van Ness, bekend van de Netflix-serie Queer Eye, komt voor het eerst naar Nederland met een comedyshow. Hij geeft op 7 juni een show in AFAS Live.

De 35-jarige Van Ness werd bij het grote publiek bekend als haar- en beautystylist in Queer Eye. Ook maakte hij voor Netflix de serie Getting Curious with Jonathan Van Ness, naar zijn gelijknamige podcast.

Zijn webserie Gay of Thrones, een parodie op Game of Thrones, werd meermaals genomineerd voor een Emmy Award. Daarnaast schreef de comedian de autobiografie Over the Top: A Raw Journey To Self-Love.