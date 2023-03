Anjet Daanje en Oek de Jong genomineerd voor Libris Literatuurprijs

Delen via E-mail

Oek de Jong en Anjet Daanje zitten bij de laatste zes kanshebbers voor de Libris Literatuurprijs van 2023. Dat maakt de organisatie maandag bekend.

Daanjes bestseller Het lied van ooievaar en dromedaris won afgelopen november al de Boekenbon Literatuurprijs. De Jong maakte twee keer eerder kans op de Libris Literatuurprijs en is ditmaal genomineerd voor Man zonder rijbewijs.

De jury, onder leiding van voorzitter Beatrice de Graaf, spreekt van "een zonder meer veelomvattende en verrassende oogst". "Uit de brede waaier van de longlist destilleerden wij als jury een shortlist met titels die ons raakten, die we na lezing - om wat voor reden dan ook - niet zomaar naast ons neer konden leggen. Een shortlist die niet alleen de zeggingskracht en de schoonheid, maar ook de magie van literatuur tot uitdrukking brengt."

De Libris Literatuur Prijs wordt op 8 mei uitgereikt in cultuurhuis Felix Meritis in Amsterdam. De winnaar krijgt 50.000 euro en een bronzen legpenning, die ontworpen is door Irma Boom.