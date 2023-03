Vernieuwd Nijntje Museum opent op 21 juni en is bijna twee keer zo groot

Op 21 juni, nijntjes verjaardag, gaat het vernieuwde Nijntje Museum in Utrecht open. Na een grote verbouwing heeft het museum bijna twee keer zoveel oppervlakte, een 360 gradenfilmbeleving en nieuwe themaruimtes.

Het in 2016 geopende nijntje museum was te klein geworden voor de ruim 175.000 bezoekers per jaar. Daarom is besloten het monumentale pand aan de Agnietenstraat uit te breiden met een moderne uitbouw. Op 21 juni 2023 is de opening.

Oude zalen zijn vernieuwd en er zijn twee nieuwe themaruimtes gecreëerd: de boerderij en de winkel van betje big. Voor voorscholen en het primair onderwijs zijn lesprogramma's ontwikkeld. Daarnaast kunnen de bezoekers in de projectieruimte 360 gradenfilms zien.

Het museum is rolstoelvriendelijk en er is rekening gehouden met kinderen met een visuele of auditieve beperking. Zo zijn er spellen met reliëf, maar ook spellen waarbij luisteren juist een rol speelt.