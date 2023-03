Recensieoverzicht Les Misérables: Productie neemt risico's, maar cast overtuigt

Na veertien jaar is Les Misérables terug in het theater. De musical, die het beroemde verhaal over de Franse revolutie van Victor Hugo vertelt, kon zondag in Carré op een staande ovatie rekenen. Ook de critici zijn enthousiast en lovend over de (bijna drie uur durende) voorstelling, waarin Milan van Waardenburg, Freek Bartels en Vajèn van den Bosch de hoofdrollen spelen.

De Telegraaf - vijf van de vijf sterren

"De voorstelling is groots, bombastisch en best een lange zit, maar voor de musicalliefhebber dit seizoen een absolute must-see.

Nadat eerder Henk Poort en René van Kooten (nu alternate) de rol van Jean Valjean hadden vertolkt, is het nu de beurt aan Milan van Waardenburg. Vocaal is hij geweldig, maar de 29-jarige acteur weet Valjean ook fysiek overtuigend door de tijd te laten glijden. En hij is niet de enige die indruk maakt. Het (vocale) niveau van deze cast is uitzonderlijk hoog en werkelijk iedere rol, groot of klein, overtuigt. Of het nu Freek Bartels als Javert is, Michael Muyderman als Marius of Channah Hewitt als Fantine."

Het verhaal van Les Misérables De Fransman Jean Valjean wordt tot een celstraf veroordeeld omdat hij een brood heeft gestolen. Na zijn vrijlating begint hij onder een nieuwe naam een nieuw leven als burgemeester. Javert, de politieman die hem destijds arresteerde, blijft achter Valjean aanzitten. Negen jaar later begint de revolutie in Frankrijk.

AD - vier van de vijf sterren

"Van alle risico's die producenten Hans Cornelissen en Ruud de Graaf nemen met dit stuk, is de veelal jonge cast een voorname. Het pakt geweldig uit. Ook Yannick Plugers, die met de ervaren Ellen Pieters met speels plezier zorgt voor de o zo belangrijke lichtere kant in een duister verhaal, als het echtpaar Thénardier. En Channah Hewitt (Fantine) krijgt een volgepakt Carré muisstil met haar prachtige zang.

Wijlen Seth Gaaikema tekende destijds voor de Nederlandse vertaling. Het is een gemiste kans dat de makers van de opgefriste versie zich nog wel schatplichtig tonen aan Gaaikema, die hoogstwaarschijnlijk zelf nu ook met een vlottere vertaling op de proppen zou komen. Zeker tegen het einde van de voorstelling wordt wel heel erg gegoocheld met onderwerpen, persoonsvormen en andere constructies om zinnen min of meer rijmend te krijgen."

Channah Hewitt als Fantine in Les Misérables Foto: Johan Persson

Het Parool - geeft geen sterren

"In de nieuwe versie hebben de arrangementen van de naar klassieke muziek neigende doorgecomponeerde musical een likje Leonard Bernstein gekregen en zijn de donkere natuur- en stadschilderijen van Victor Hugo op de achtergrond sfeerbepalend voor het gehele decor geworden. De barricaden, die centraal staan na de pauze, zijn op zijn zachtst gezegd indrukwekkend en de manier waarop de zelfmoord van Javert en een vlucht door het Parijse riool in beeld worden gebracht, is puntgaaf."

Theaterkrant - geeft geen sterren