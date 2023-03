Boekenweekgedicht van Tsead Bruinja zowel in het Nederlands als Fries

Tsead Bruinja heeft het Boekenweekgedicht voor 2023 geschreven. Het gedicht heeft de titel Anders ben ik met jou, en is zaterdag te lezen in Trouw. Volgens boekenkoepel CPNB, de organisatie achter de Boekenweek, heeft Bruinja een primeur. Het gedicht verschijnt namelijk zowel in het Nederlands als het Fries.

"Het Boekenweekthema, Ik ben alles, nodigt je uit om stil te staan bij wie je bent", zegt Eveline Aendekerk, directeur CPNB. "Met het gedicht Anders ben ik met jou weet Tsead Bruinja verschillende versies van het ik gezicht te geven en toont hij op een prachtige en pakkende manier de veelzijdigheid van het individu in relatie met de ander."

Bruinja was van 2019 tot 2021 Dichter des Vaderlands. Volgens de CPNB weet hij "met een eerlijke en eenvoudige woordkeuze zowel gevoelig als scherpzinnig te zijn en tegelijkertijd epiek en ruwheid af te wisselen".

In een interview met Trouw zegt Bruinja zaterdag dat hij het gedicht al zwemmend bedacht. Hij werd gevraagd het gedicht in het Fries te schrijven en besloot "die mogelijkheid niet na te laten" omdat Fries zijn moedertaal is. Inmiddels woont de dichter al wel langer in Amsterdam dan hij ooit in Friesland woonde.

Vorige maand was er veel te doen om het Kinderboekenweekgedicht. Dat zou dit jaar geschreven worden door Pim Lammers. Deze schrijver trok zich terug na doodsbedreigingen die volgden op een online hetze. Lammers kreeg veel bijval vanuit het hele boekenvak.